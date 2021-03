La Goggia vuole la Coppa di discesa

Torna per le finali a 45 giorni dall’infortunio L’azzurra in pista a Lenzerheide mercoledì 17 marzo per la Coppa del mondo.

«Sono tranquilla. Ho fatto buoni allenamenti e vedrò di concentrami sulla mia gara». Per l’Italia, ma anche per tutto il circo bianco, la notizia del giorno è l’annuncio di Sofia Goggia: andrà a Lenzerheide per vincere la sua seconda Coppa del mondo di discesa difendendo il suo primato di 480 punti dagli assalti delle svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami.

Per Sofia - frattura composta del piatto tibiale il 31 gennaio scorso a Garmisch - è una scelta coraggiosa ma meditata dopo l’ok dei medici Fis e l’esito positivo di tre sessioni di allenamento in pista a Livigno. Ora bisogna che a Lenzerheide - dove la discesa donne è in programma mercoledì 17 - tutto giri a dover sotto l’aspetto meteo: sono infatti annunciate abbondanti nevicate.

Sofia Goggia dopo l’infortunio

«Sono state sedute che mi hanno permesso di capire molte cose - ha detto la bergamasca - e ringrazio Livigno per averci messo a disposizione tracciati perfettamente preparati. Non ho mai sentito dolore, abbiamo alternato giri di slalom in campo libero al gigante, fino ad arrivare a supergigante e discesa su neve facile. Non ho alcuna pretesa, intendo affrontare le prove di discesa a Lenzerheide come tutte le altre gare e poi vedremo insieme allo staff se ci saranno le condizioni per partecipare alla gara, fisicamente sto facendo tutto ciò che devo fare in questo genere di situazioni», ha aggiunto l’azzurra . «Mi sento abbastanza tranquilla, in pista cercherò solamente di concentrarmi sulle cose che devo fare. Sarà una discesa come tante altre, penso di avere attraversato in passato prove peggiori nella mia carriera».

