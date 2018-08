La trasferta a Sarajevo comincia oggi

Bus, auto e voli: 400 tifosi in viaggio Inizia oggi, per quasi tutti i tifosi nerazzurri, il viaggio verso Sarajevo. Bus, auto o aereo, almeno 400 atalantini per il match di qualificazione Uefa.

Inizia oggi, per quasi tutti i tifosi nerazzurri, il viaggio verso Sarajevo. Quanti saranno? La stima è di circa 350-400 presenze. Tre le opzioni per il popolo nerazzurro: i bus, le auto, l’aereo. Pullman e macchinate partiranno già oggi pomeriggio; chi si muoverà solcando il cielo lo fa autonomamente, perché non ci sono charter organizzati. Senza voli diretti dall’Italia a Sarajevo, la scelta più gettonata a quella dello scalo a Vienna; in questo caso, i tifosi ripartiranno dall’alba di venerdì, visto che il traffico aereo a Sarajevo si ferma alle 23 e riprende solo al mattino presto. Ieri alle 18 si è chiusa la possibilità di richiedere i biglietti del settore ospiti attraverso l’Atalanta; domani a Sarajevo non saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti. Tutte le ultime notizie sulla formazione su L’Eco di Bergamo del 1° agosto 2018.

Anche per la gara di ritorno del secondo turno dei preliminari di Europa League massima copertura dell’evento da parte dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – live streaming www.bergamotv.it) che ripropone una tre giorni, da mercoledì a venerdì, con un’ampia fetta di palinsesto dedicata alla trasferta della squadra nerazzurra. Si parte mercoledì 1° agosto alle ore 21 con un’edizione speciale di «Anteprima Europa League»: un’ora con tutte le ultimissime della vigilia, le conferenze stampa dell’allenatore Gian Piero Gasperini e del difensore Andrea Masiello e le immagini dell’allenamento di rifinitura sul manto erboso dell’«Asim Ferhatovic Hase Stadion», con il commento di Matteo De Sanctis e Cesare Malnati. Giovedì sarà il turno di «Diretta Stadio Europa League»: dalle ore 19.50, vale a dire dopo l’edizione serale del telegiornale, fari puntati su Sarajevo-Atalanta con collegamenti dalla Bosnia, la cronaca della partita e i pareri a caldo degli ospiti dello studio condotto da Giorgio Bardaglio. Venerdì, infine, chiude «TuttoAtalanta Europa League»: in diretta dalle ore 21 la trasmissione sportiva dedicata all’analisi della partita dell’Atalanta con il contributo di immagini e interviste.

