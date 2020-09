L’accoppiata Zapata-Muriel

fa sognare l’Atalanta È dall’inizio dello scorso campionato che auspicavamo titolare la coppia colombiana Zapata-Muriel. Prima ancora che Muriel duettasse alla pari a suon di gol proprio con il connazionale.

Avevamo sempre stuzzicato Gasperini a provare quella soluzione, ma il mister è sempre stato un tenace sostenitore dell’utilizzo di Muriel a partita in corso. Ma sabato a Torino, giocoforza la prolungata assenza di Ilicic, l’impiego contemporaneo e dal primo minuto dei due attaccanti colombiani è stata una mossa azzeccatissima. Entrambi hanno dato prova di efficiente duttilità con Muriel che è andato in rete alla sua maniera, con un tiro bello e impossibile. Speriamo dunque di poterli rivedere insieme già mercoledì 30 settembre a Roma contro la Lazio, non nascondiamo che ci piacerebbe molto.

Capitolo secondo, la corsa scudetto. Anche in questo caso siamo stati tra i pochi, sempre un anno fa, a non escluderla a priori. Con la qualitativa e briosa prova nel capoluogo piemontese (4-2 il risultato) l’obiettivo-tricolore viene di colpo riproposto anche da accreditati addetti ai lavori. Perfino il Gasp, a botta calda negli spogliatoi granata, non è sembrato così distaccato sull’argomento. Tanto più che l’intera posta in palio, sul campo dello storico ex Filadelfia, è stata ottenuta con una formazione eccessivamente rimaneggiata a causa di infortuni e squalifiche. Insomma: si è reduci da due terzi posti di fila: perché mai non sarebbe lecito ambire a qualcosa di ancora più magico?

