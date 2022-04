L’Agnelli Tipiesse va a caccia della finale: al palasport l’eterna rivale Reggio Emilia

Il momento d’oro dell’Agnelli Tipiesse

I ragazzi di Graziosi arrivano alla semifinale sulle ali di 11 vittorie consecutive, compresa quella in Supercoppa Italiana proprio contro Reggio e nei quarti hanno eliminato Lagonegro, battuto 3-1 a Bergamo e 3-0 in trasferta. La Conad ai quarti ha eliminato Castellana Grotte, ma ha dovuto faticare vincendo 3-0 in gara3. «Reggio Emilia ci ha creato spesso problemi e ci ha eliminato dalla Coppa Italia, ma noi siamo molto carichi e non vediamo l’ora di poter giocare davanti al nostro pubblico», ha commentato il centrale Jacopo Larizza.