L’Atalanta a Sassuolo per il riscatto

In attacco la strana coppia Ilicic-Cornelius L’aveva promesso e ha mantenuto la parola: Gasperini sceglie il turn over e contro il Sassuolo manda in campo chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione.

Non si possono chiamare seconde linee: stiamo parlando di Ilicic e Cornelius, la strada coppia d’attacco scelta dal tecnico per superare la difesa neroverde. Rimarranno in panchina il Papu Gomez, alle prese con qualche fastidio in settimana, e Andrea Petagna non ancora al 100%. In difesa invece spazio a Toloi, Masiello e Palomino. L’Atalanta deve riscattare le bruciante sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Napoli, ma deve pensare anche alla sfida di martedì sera contro la Juventus per la semifinale di Coppa Italia. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Ragusa.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Cristante, Masiello, Palomino, Gosens, Cornelius, Freuler, de Roon, Castagne, Iličić.

