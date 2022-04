L’Atalanta aspetta il Torino e ritrova Toloi, Malinovskyi e Koopmeiners

Toloi, Malinovskyi e Koopmeiners sono stati convocati per il recupero di mercoledì 27 aprile contro il Torino (ore 20,15 al Gewiss Stadium) . I tre erano in forse per problemi fisici: il difensore sembra avere superato il guaio al flessore destro, Malinovskyi si è messo alle spalle la contusione al ginocchio destro rimediata a Pasquetta nella sfida contro il Verona, mentre Koopmeiners è reduce dalla gastroenterite. L’ipotesi più probabile è che partano tutti dalla panchina, con Toloi che ha qualche chance in più di un’eventuale maglia da titolare.

Gli ultimi dubbi sulla formazione saranno sciolti nella seduta del mercoledì mattina, la sensazione è che si possa proseguire con il doppio centravanti come a Venezia con Zapata e Muriel in campo insieme con Pasalic trequartista alle loro spalle. Ma c’è un dubbio legato alle condizioni di Duván, che martedì si è allenato a parte per un affaticamento: non è detto che parta dal primo minuto. Le certezze sono in mezzo al campo: de Roon e Freuler al centro, con Hateboer e Zappacosta sulle corsie laterali, anche perché non ci sono alternative, visto che Maehle e Pezzella sono ai box. Davanti a Musso, quattro giocatori per tre posti: l’ipotesi è di Scalvini, Demiral e Palomino dall’inizio, ma Toloi si candida a prendere il posto di uno dei primi due (probabilmente del turco). Il tutto ragionando sul 3-4-1-2, senza escludere del tutto l’ipotesi di un 4-2-3-1 con Malinovskyi in campo al posto di un difensore.