L’Atalanta e Gasperini: c’è l’accordo, si continua. Sintonia su estate e futuro, un altro anno insieme - Video

Incontro positivo, la storia continua. I Percassi (e i Pagliuca) martedì 6 giugno hanno trovato la necessaria sintonia con l’allenatore, che resta un altro anno alla guida dell’Atalanta. Tra circa un mese, quindi, sarà ancora Gian Piero Gasperini a iniziare il lavoro in vista della stagione 2023/24. Per il suo 8° anno di fila a Bergamo l’aspettano la serie A (vedremo con quali obiettivi) e l’Europa League da giocare da protagonista dato che l’Atalanta sarà testa di serie.

Intesa dopo 4 ore

Oggi l’accordo è stato trovato alla fine di un lungo incontro durante il quale le parti hanno messo sul tavolo programmi, aspettative e richieste. Antonio e Luca Percassi (presenti anche Steve e Joseph Pagliuca, il padre co-presidente e il figlio membro del CdA) per riportare il club e le sue strategie al centro del progetto, Gian Piero Gasperini per chiedere interventi che adattino la squadra alle sue idee e al suo calcio. Alla fine, dopo circa quattro ore di confronto avvenuto nel quartier generale dei Percassi, in via Paglia, le parti hanno trovato la condivisione necessaria e che tutti avevano chiesto: Gasperini allenerà l’Atalanta anche nella prossima stagione.