L’Atalanta gioca d’anticipo: il ritiro a Clusone inizia l’8 luglio

L’Atalanta anticipa le date del ritiro precampionato. I nerazzurri saliranno a Clusone venerdì 8 luglio (tre giorni prima del previsto) e resteranno in Val Seriana fino a sabato 16 luglio, periodo in cui disputeranno anche i primi test (sempre al Centro Sportivo «Città di Clusone»): domenica 10 luglio alle 17 contro la Rappresentativa Val Seriana (squadra mista Promozione/Eccellenza), mercoledì 13 luglio, sempre alle 17, contro la Rappresentativa Valli Bergamasche (squadra mista Serie D), infine sabato 16 luglio è in programma un’amichevole (avversario da definire) che chiuderà il ritiro dei nerazzurri a Clusone.

Fra fine luglio e inizio agosto la squadra di Gasperini è poi attesa da due test internazionali : venerdì 29 in Inghilterra contro il Newcastle e sabato 6 agosto, alle 21, in Spagna contro il Valencia.

Il campionato ripartirà già nel weekend del 13-14 agosto visto che poi si dovrà fermare in autunno per i Mondiali in Qatar (dal 21 novembre al 18 dicembre) e venerdì 24 giugno sarà pubblicato il calendario della prossima stagione di Serie A che, come nel 2021/22, sarà asimmetrico, cioè con una girone di ritorno differente rispetto a quello di andata. .