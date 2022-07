L’Atalanta torna a Clusone: «Messaggio di fiducia e ritorno alla normalità». Il sindaco Morstabilini: «Legame profondo col club»

Il ritiro Giovedì 7 luglio in conferenza stampa il dg Umberto Marino e il primo cittadino seriano hanno alzato il sipario sul ritorno dei nerazzurri da venerdì 8 luglio a sabato 16 luglio. Tre le amichevoli fissate, tante iniziative in città.

L’Atalanta torna a Clusone, dopo l’esperienza del 2019, per mettere benzina nei muscoli e rifinire la preparazione in vista della prossima stagione. Il sipario sul ritiro in Val Seriana, da venerdì 8 luglio a sabato 16 luglio, è stato ufficialmente alzato al Gewiss Stadium, nella conferenza stampa di giovedì 7 luglio.

Il dg Marino: «Clusone ama l’Atalanta»

Il direttore generale Umberto Marino, in tandem con il sindaco di Clusone Massimo Morstabilini, ha espresso fiducia e cautela ringraziando i cittadini della località seriana per aver fortemente voluto il ritorno dell’Atalanta: «La nostra presenza è un messaggio di fiducia e di ritorno alla normalità. Il percorso post Covid però non è terminato e invito comunque tutti a tenere comportamenti giudiziosi sempre. Però il ritorno a Clusone dev’essere un segnale di fiducia e di ottimismo. Clusone ama l’Atalanta ed è in grado di esprimere un binomio di passione e professionalità». Sul clima che circonda l’Atalanta Marino mostra ottimismo: «La squadra c’è ed è grande la curiosità di vederla sul campo. Avverto passione, entusiasmo: lo dicono anche i numeri della campagna abbonamenti».

Le amichevoli sono in programma il 10, il 13 e il 16 luglio contro la Rappresentativa Valseriana, la Rappresentativa Valli Bergamasche e Gambarogno Contone

Soddisfazione e orgoglio da parte del sindaco di Clusone Massimo Morstabilini: «Non era affatto scontato riavere l’Atalanta dopo due anni di pandemia. C’è stato un dialogo continuo con la società. C’è un legame profondo con i colori nerazzurri». Venerdì 8 luglio l’Atalanta verrà accolta a Clusone alle 16,30 davanti al centro sportivo da 500 bambini del centro ricreativo estivo. Le amichevoli sono in programma il 10, il 13 e il 16 luglio contro la Rappresentativa Valseriana, la Rappresentativa Valli Bergamasche e Gambarogno Contone. Da venerdì 8 luglio sarà possibile acquistare i biglietti anche in tre bar di Clusone: Bar Sport, Caffé Fanzago e Bar Gepe. Ingresso a 5 euro, gratuito sotto i 10 anni.

