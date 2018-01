L’Atalanta ufficializza Kurtic alla Spal

Emmanuello e Suagher al Cesena Kurtic andrà alla Spal: lo scrive ufficialmente il sito dell’Atalanta. Mentre Emmanuello e Saugher, già in prestito al Perugia e all’Avellino, ora passano al Cesena.

«Atalanta comunica di aver ceduto il calciatore Jasmin Kurtić alla Spal a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La Società ringrazia Jasmin per la professionalità, l’impegno e la dedizione con cui ha sempre indossato la maglia nerazzurra in questi due anni e mezzo e gli augura i migliori successi professionali per la sua nuova esperienza». Questa la nota pubblicata sul sito dell’Atalanta.

Quello di Kurtic per la Spal «è un acquisto importante, sicuramente è un centrocampista che viene a darci una grossa mano sotto l’aspetto dell’esperienza, delle qualità tecniche, quindi siamo soddisfatti di questo arrivo». Lo ha detto il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, parlando con i giornalisti a Pitti corso di svolgimento a Firenze.

E aggiunge: la Spal si può salvare «perché ha una società seria, un direttore sportivo che ha sempre lavorato bene e soprattutto perché ha una squadra che ha una identità e che ha dimostrato anche nel girone di andata che può lottare con tutte. Sono convinto che potremmo farlo anche nel girone di ritorno ed arriveremo a questo obiettivo».

L’Atalanta ha comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito la cessione in prestito al Cesena del centrocampista Simone Emmanuello (’94) e del difensore Emanuele Suagher (’92). I due giocatori hanno trascorso in serie B anche la prima metà della stagione, sempre a titolo temporaneo, rispettivamente al Perugia e all’Avellino.

