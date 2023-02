Lazio-Atalanta: scontro dal sapore d’Europa

In classifica la Lazio è un punto sopra i nerazzurri. Entrambe sono in piena corsa verso l’Europa. All’andata l’ Atalanta conobbe il primo flop stagionale cedendo in maniera netta ai laziali per 0-2. Un motivo in più per vendicare quella sconfitta e al tempo stesso per risorgere dall’ultimo ko col Sassuolo.