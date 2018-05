Le buche di Roma fermano il Giro

A Chris Froome la vittoria finale Chris Froome ha vinto il 101/o Giro d’Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21/a tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso.

È la prima vittoria del corridore inglese, che ha già vinto quattro Tour e una Vuelta. Chris Froome, che oggi verrà incoronato come vincitore del Giro d’Italia di ciclismo, a Roma, brinda in gara all’altezza di via del Quirinale. Il britannico festeggia così, dopo averla rincorsa a lungo, la conquista della maglia rosa della corsa italiana.

