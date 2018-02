Le maglie nerazzurre all’asta

con i palloni delle due partite Atalanta-Borussia Dortmund sarà anche la partita della beneficenza: RadiciGroup, infatti, in collaborazione con l’Atalanta e Bergamo Tv metterà all’asta le maglie dell’Atalanta indossate e autografate dai nerazzurri.

Atalanta-Borussia Dortmund sarà anche la partita della beneficenza: RadiciGroup, infatti, in collaborazione con l’Atalanta e Bergamo Tv con la sua trasmissione «TuttoAtalanta», metterà all’asta le maglie dell’Atalanta indossate e autografate dai nerazzurri nella partita di Europa League in programma oggi, insieme al pallone della gara autografato da mister Gasperini e al pallone del match del 15 febbraio a Dortmund autografato dai giocatori tedeschi, con ricavato devoluto all’Associazione Oncologica Bergamasca (con possibilità di detrazione fiscale della donazione). La base d’asta per ogni maglia è di 100 euro: da oggi si potranno fare rilanci (non meno di 10 euro) in qualsiasi momento della giornata con sms al 335.6969423 e con e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it. Sono consentite offerte per più maglie, ma alla fine dell’asta ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso: gli aggiornamenti saranno visibili sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv», sui siti internet de L’Eco di Bergamo, dell’Atalanta e di Aob Onlus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA