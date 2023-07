Locatelli e Montella, per Bergamo doppio podio al Mondiale Superbike e Supersport

Andrea Locatelli e Yari Montella. Due sorrisi, due podi, due terzi posti per i motori bergamaschi a Imola nella settima prova del Mondiale delle derivate di serie, domenica 16 luglio: il primo l’ha ottenuto Locatelli nella Superpole Race della Superbike ; il secondo, un’ora e mezza dopo, l’ha firmato Montella per il Barni Spark Racing team di Calvenzano nella Supersport .

Andrea quarto in gara2

Come già sabato 15, anche nella Superpole Race di domenica 16 Locatelli è partito forte, entrando in testa alla prima curva e rimanendo davanti a tutti sino a metà gara. Ma al 6° giro Bautista è passato a condurre e poco dopo anche il turco Razgatlioglu ha messo la sua ruota anteriore davanti al compagno di squadra. Il selvinese però ha retto tenendo alla distanza Rea, concludendo terzo alle spalle di Razgatlioglu e Bautista.Per Locatelli è il 6° podio stagionale, il 12° in Superbike. Meno felice la successiva prova in gara2, conclusa al 4° posto alle spalle del turco, Bassani e Rea. In classifica generale Locatelli resta al 3° posto con 208 punti dietro Razgatlioglu (321) e Bautista (391).