Mancini, prenota una maglia titolare

L’intervista all’erede di Caldara su L’Eco «Deciderà Gasperini ma io sto lavorando per un posto, magari in mezzo a Toloi (mio compagno di camera) e Masiello. Giocare su tre fronti ci farà bene».

Insieme al numero di maglia (da 28 a 23, anche in onore del suo idolo d’infanzia Marco Materazzi), Gianluca Mancini spera che nell’Atalanta che verrà cambi lo spazio per lui. Lo scorso anno, per il ventiduenne difensore toscano (11 presenze e 1 gol in campionato) è stato quello dell’apprendistato in serie A. Il prossimo, sarà quello del testimone idealmente ricevuto da Mattia Caldara (ora alla Juventus): «Sto lavorando per crescere e provare a essere titolare – dice l’azzurrino dell’under 21 (7 presenze da quando è diventato nerazzurro) –. In difesa siamo sei per tre posti. Se potessi scegliere? Farei il centrale nella difesa a tre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA