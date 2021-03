Martedì inserto de L’Eco di 24 pagine

dedicato a Real Madrid-Atalanta Con «L’Eco di Bergamo» di martedì 16 marzo approfondimenti, interviste, statistiche, racconti per introdurre un’altra sfida di Champions già nella storia.

Martedì 16 marzo è un altro gran giorno di Champions League. L’Atalanta ci sta abituando bene e nella sera del «Di Stefano» (non si gioca al Bernabeu) tenterà l’impresa non impossibile di ribaltare lo 0-1 dell’andata ed eliminare il Real Madrid a casa sua: in palio i quarti di finale. Mission: is possible, abbiamo titolato l’inserto di 24 pagine che martedì troverete nel giornale. Tutto dedicato alla storica sfida di ritorno degli ottavi di finale. Il secondo round dell’Atalanta contro il club più titolato del mondo. Come sempre approfondimenti, interviste statistiche, racconti.

Elio Corbani, decano dei giornalisti sportivi bergamaschi, suona la carica. Walter Veltroni (giornalista sempre attento alle vicende sportive, oltre che ex vicepresidente del Consiglio, ex ministro, ex sindaco di Roma ed ex segretario del Pd) spiega come la squadra nerazzurra, «simbolo di una società perfetta» adesso rappresenti tutta l’Italia. Poi ragionamenti tecnici sul tipo di partita che ci aspetta, le stelle agli ordini di Zidane, il mito di Alfredo Di Stefano, la fiducia dei vip bergamaschi, a partire dal sindaco Giorgio Gori. E altri temi intriganti che non vi anticipiamo per lasciarvi il gusto della sorpresa. Per il resto parola al campo: vediamo se la banda Gasperini saprà regalarci altre gesta leggendarie di cui scrivere

