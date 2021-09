Martina Caironi sul podio per il salto in lungo alle Paralimpiadi di Tokyo ora segna un nuovo record anche nella velocità (Foto by ansa)

Martina Caironi: è record del mondo nei 100 metri. Tre italiane in finale Martina Caironi in finale dei 100 metri alle Paralimpiadi (categoria t63) dopo aver realizzato il nuovo record del mondo in batteria.

Ambra Sabatini chiama, Martina Caironi risponde: nelle batterie dei 100 metri T63, la sprinter toscana fa segnare alle Paralimpiadi di Tokyo il record del mondo con 14’’39, subito superato dalla Caironi, che in qualifica fa ancora meglio della Sabatini, correndo in 14.37. Ottimo anche il tempo di Monica Contrafatto, seconda nella sua batteria, che con 14’’72 fa segnare il suo personal best. La bergamasca con il tempo di 14’’37 torna ad essere la donna più veloce del mondo dopo qualche mese. La finale è in programma oggi (sabato 4 settembre) alle 14.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA