Mascio a caccia degli ambiziosi obiettivi. BB14, prossimo futuro problematico

Le dolenti note, in casa BB14, sono invece all’ordine del giorno. La serie di ko subiti in rapida successione hanno collocato in piena zona retrocessione il team cittadino. Alla ricerca di un immediato rimedio la società contemporaneamente al previsto divorzio con la consorella Blu Orobica ha cercato di correre ai ripari acquistando Caridi e Roveda, entrambi di 24 anni. Saranno sufficienti i due giocatori a dare l’auspicata svolta alla squadra? Ultima tegola, l’infortunio di Sodero inutilizzabile per i prossimi due mesi. Intanto il campionato proseguirà domenica 15 gennaio, alle 18, in quel di Crema, contro avversari di media portata.