Mascio Treviglio, arriva Pollone. Ha giocato nella Nazionale 3x3

Arriva da Pistoia il nuovo rinforzo per la Blu Basket Treviglio: si tratta d i Matteo Pollone, guardia/ala di 190 centimetri, nato il 27 settembre 1999 a Vercelli. Pollone è un atleta eclettico, con grandi abilità difensive e una particolare predisposizione al rimbalzo, dotato di un carattere combattivo . Dopo sei campionati a Biella, nella passata stagione ha giocato a Pistoia in Serie A2 (nel girone con Treviglio), chiudendo con una media di 20’ sul parquet a partita, con 4,6 punti e 2,7 rimbalzi.

Sette stagioni in Serie A2 con 185 partite

In sette stagioni complessive in A2, ha collezionato 185 incontri (18’ di media in campo) con 4,1 punti e 2,9 rimbalzi a partita, realizzando il 45% da due, il 30% da tre e il 63% ai liberi.Pollone ha inoltre vestito la maglia azzurra con la Nazionale 3x3.