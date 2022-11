Mascio, tutto facile con coach Finelli. Strabattuta anche l’Urania Milano

Medesimo copione nel quarto successivo con capitan Sacchetti e soci andati al riposo addirittura sul 46-19. Anche dal rientro dagli spogliatoti e sino alla mezzora il film della gara non presentava mutamenti di alcun genere. Fisiologico rallentamento solo nell’ultimo tempo dando la possibilità al team milanese di rendere il passivo meno umiliante. E dire che Finelli non ha potuto utilizzare lo statunitense Clark. Miglior realizzatore Lombardi (18 + 11 rimbalzi) seguito da Marcius (15, 8 rimbalzi) e Marini (14). Serata oltremodo negativa per il temuto ex Potts autore di un 1 su 10 nei tiri pesanti che la dice lunga.