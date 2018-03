Mattarella premia Goggia e Moioli

«Vittorie al femminile, è incoraggiante» Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale i medagliati Olimpici e Paralimpici e una rappresentanza di atleti italiani che ha partecipato ai Giochi invernali di PyeongChang 2018. Bergamo è stata assoluta protagonista dell’evento grazie alle imprese di Michela Moioli e Sofia Goggia, che hanno conquistato due medaglie d’oro.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli e il Ministro per lo Sport, Luca Lotti. L’Alfiere della squadra olimpica, Arianna Fontana e il portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura dei XII Giochi Paralimpici di PyeongChang, Giacomo Bertagnolli, accompagnato dalla guida Fabrizio Casal, hanno riconsegnato al Capo dello Stato le Bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica.

All’incontro hanno partecipato i dirigenti del CIO, del CONI e del CIP, i Commissari tecnici delle discipline vincitrici di medaglie, e i vertici delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato in rappresentanza dei rispettivi Gruppi sportivi: «Bentornati al Quirinale, un saluto cordialissimo a tutti atleti e dirigenti. Complimenti, avete vissuto un’esperienza di straordinaria intensità che non è stato solo un evento sportivo ma momento di pace e occasione di pace e lo si è visto. Vittorie al femminile è un bel dato che incoraggia» così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattaralla agli atleti che hanno vinto medaglie ai Giochi olimpici e paralimpici di PyeongChang durante la cerimonia di riconsegna del tricolore.

“ È stata un’emozione unica riuscire a essere qua oggi per il Tricolore – ha dichiarato Sofia Goggia – L’oro in discesa? Ho messo in campo la miglior Sofia che la giornata potesse richiedere e ne vado molto fiera. È un sogno che si è avverato. Mi muoverò sempre per i miei obiettivi, ma il sogno che avevo da bambina l’ho realizzato. Mi reputo una ragazza normale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA