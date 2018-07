Mercato Atalanta, avanti con le trattative

Assalto a Lerager. Su «L’eco» tutte le info Dalla Scandinavia filtrano nuove voci di mercato che riguardano l’Atalanta:si aprla di un interesse dei nerazzurri per Lukas Lerager.

Matrice danese, in uscita e in entrata. Cornelius out, Lerager in? Dalla Scandinavia filtrano nuove voci di mercato che riguardano l’Atalanta: della probabile partenza di Cornelius si parla da tempo, ma l’ultima indiscrezione - lanciata dal quotidiano danese Ekstra Bladet e poi ripresa dai colleghi francesi de L’Équipe - parla di un interesse dei nerazzurri per Lukas Lerager, centrocampista del Bordeaux. L’Atalanta ha chiesto la valutazione del giocatore: inizialmente, l’affare sembrava addirittura avviato in maniera decisa, ma poi si è registrato un rallentamento.

Sportiello? Vicino alla cessione: per il portiere è spuntata la pista Frosinone, che sembra molto concreta. Anzi, l’affare è in dirittura di arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA