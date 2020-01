Mercoledì l’ufficialità di Barrow al Bologna

Anche Ibanez con obbligo di riscatto L’Atalanta ufficializzerà mercoledì la cessione al Bologna, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a giugno 2021, dell’attaccante Musa Barrow, che ha già svolto le visite mediche coi rossoblù stamattina a Casteldebole dopo aver raggiunto la città nella serata di lunedì e firmato il contratto di 4 anni e mezzo in serata.

Dodici milioni a saldo più 6 di bonus e 1 al raggiungimento della centesima presenza il costo dall’operazione. Il gambiano, in questa stagione, ha giocato fin qui 8 volte, tra cui a Zagabria in Champions League e l’unica da titolare contro la Juventus, senza segnare. Barrow, nazionale del Gambia, nato a Banjul il 14 novembre 1998, tesserato dai nerazzurri nel gennaio 2017, conta 37 partite con 39 reti nella Primavera e 52 con 8 nella prima squadra, così suddivise: 41 e 4 in serie A (12 e e nella seconda metà del 2017-2018), 6 e 4 nelle qualificazioni di Europa League 2018, 4 in Coppa Italia e 1 in Champions.

Probabilmente Barrow verrà ufficializzato insieme a Roger Ibanez da Silva, che lo raggiunge al Bologna con la stessa formula (9 milioni più 1 di bonus a giugno 2021). Il difensore brasiliano classe 1998, prelevato dal Fluminense e in rosa dal 29 gennaio dell’anno scorso, da Gian Piero Gasperini ha ottenuto solo due spezzoni da cambio in gare ufficiali: nella scorsa stagione, l’11 maggio 2019 al posto di Ilicic nel finale della penultima giornata contro in Genoa a Reggio Emilia, quindi l’11 dicembre scorso nella sesta e ultima gara decisiva nel girone C di Champions League a Kharkiv contro lo Shakhtar nell’ultimo quarto d’ora per Luis Muriel.

