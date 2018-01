Mezza sul Brembo vince Palamini

Un migliaio alla partenza di Dalmine La classica gara podistica organizzata da Runners Bergamo quest’anno parla bergamasco almeno nella classifica maschile.

Mezza sul Brembo con accento bergamasco. È stato infatti Michele Palamini il vincitore al maschile della tradizionale corsa su strada di 21 km e 97 metri con andate e ritorni da Dalmine. Il 26enne di Parre, in forza al Gruppo Alpinistico Vertovese ha chiuso il tracciato in 1h07’21”, precedendo il campione d’Italia di maratona Ahmed Nasef (Atl. Desio) 1h09’03” e il compagno di squadra Nicola Nembrini, terzo in 1h09’28”.

Al femminile il successo è andato invece a Monica Seraghiti (Atl. Brescia) in 1h22’29”, con rimonta finale sulla gandinese Luisa Gelmi (1h22’38”). Podio completato da Samantha Galassi (Recastello Radici Group) crono di1h23’56”. Sono stati circa un migliaio i partecipanti alla decima edizione della manifestazione organizzata dai Runners Bergamo, tutti bagnati dalla pioggia (Befana inclusa) scesa incessantemente dal cielo.

