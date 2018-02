Michela Moioli, festa ad Alzano - Video

«Grazie alla mia gente, che emozione» Michela Moioli, la regina della tavola, è tornata a casa, in mezzo alla sua gente.

A casa, ad Alzano Lombardo, è tornata sabato sera, intorno alle 22.30 e subito è stata una grande festa. Con tanti sorrisi, strette di mano, abbracci.Alle 23,40 è salita sul palco ed è scattato il tripudio: «Grazie per avermi aspettato. È un’emozione grandissima». E via con fumogeni, cori e applausi. La carica dei mille ha alzato a dismisura i decibel per onorare al meglio la sua stella. Molti c’erano già due anni fa, quando la Moioli vinse la Coppa del Mondo, altri se ne sono aggiunti, raddoppiati e forse triplicati per celebrare l’oro che pesa come una vita sportiva. A neppure 23 anni.

Il video di Michela ad Alzano che canta l’inno

Michela è una carica di energia e positività e tutti in questi giorni stanno apprezzando il suo spirito, la sua semplicità, ma anche il suo modo di essere donna ribelle e piena di vita. Con una notizia di domenica mattina per chi la voleva salutare allo stadio: nel pomeriggio del 18 febbraio non sarà in passerella allo stadio in occasione di Atalanta-Fiorentina a causa dei troppo impegni televisivi. Michela ringrazia l’Atalanta per l’invito, che è solo rimandato alle prossime partite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA