Michela Moioli ospite da Fabio Fazio

Su Rai1 le emozioni della vittoria olimpica La campionessa olimpica bergamasca ospite in prima serata a «Che fuori tempo che fa», la trasmissione condotta da Fabio Fazio. In diretta l’emozionante gara conclusa con l’oro al collo.

Michela Moioli, con tanto di medaglia d’oro in bella mostra, è stata ospite della trasmissione «Che fuori tempo che fa» condotta da Fabio Fazio e in onda su Rai1. La campionessa olimpica di snowboard cross ha scherzato con Luciana Litizzetto prima del video della sua emozionante gara: il sorpasso ormai storico su Lindsey Jacobellis e la fuga solitaria verso il traguardo, prima di raccogliersi in un urlo di felicità.

