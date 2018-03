Michela Moioli, stagione fantastica - Video

Dopo le Olimpiadi, vince la Coppa del mondo Sono arrivati anche i complimenti della Goggia. Guarda il video della gara di Europsport.

Michela Moioli ha conquistato la Coppa del mondo di snowboardcross. La campionessa olimpica di Alzano si è classificata terza a Mosca e questo risultato le ha permesso di assicurarsi il secondo titolo in carriera dopo quello del 2016.

Finale ripetuta a causa delle proteste delle atlete francesi dopo che Michela Moioli aveva terminato seconda. Nel replay l’azzurra ha terminato terza, ma la sua rivale Chloe Trespeuch è finita alle sue spalle al quarto posto ponendo fine alle sue speranze di vittoria di Coppa del mondo. In gara altre due italiane: Raffaella Brutto ottava e Francesca Gallina undicesima. Per Moioli si tratta dunque di una stagione indimenticabile coronata dall’oro olimpico a PyeongChang 2018 e da 8 podi in Coppa del mondo conquistata appunto con una tappa di anticipo. Un’impresa da vera campionessa che ripaga delle fatiche e di tutti gli infortuni patiti in passato da Michela che ora con il sorriso sempre stampato in faccia sembra non volersi più fermare. Grande Michela!

Al termine della gara sono arrivati immediatamente le congratulazioni via Twitter di Sofia Goggia: «Chi è che oggi porta a casa IL COPPONE con una gara di vantaggio??? @michimoioli !!! Fiera di te!!».

Chi è che oggi porta a casa IL COPPONE con una gara di vantaggio??? @michimoioli !!! Fiera di te!! pic.twitter.com/L22kJXg8mF — goggiasofia (@goggiasofia) 10 marzo 2018

