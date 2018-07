Milan, la sentenza potrebbe slittare

Probabile annuncio venerdì Si prolunga il dibattito a porte chiuse sul futuro europeo del Milan. E la sentenza del Tas di Losanna potrebbe slittare a venerdì.

La società rossonera ha deciso di portare un ampio resoconto di test per far valere le proprie ragioni e cercare di ribaltare la sentenza Uefa di esclusione dalle coppe europee. I tempi si allungano rispetto a previsto ed è sempre più concreta la possibilità che il verdetto venga emesso nella giornata di venerdì. L’Atalanta rimane alla finestra: se il Tas confermerà l’esclusione del Milan i nerazzurri potranno partecipare all’Europa league direttamente dai gironi. Se il verdetto verrà ribaltato invece gli uomini di Gasperini dovranno scendere subito in campo nel preliminari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA