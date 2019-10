Moioli promette:in gara fino al 2026

«Forse 2 specialità, solo se competitiva» La campionessa olimpica in carica di snowboard cross, la bergamasca Michela Moioli, «prende un impegno», promettendo di gareggiare almeno «fino al 2026» per onorare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e apre alla possibilità di partecipare in due discipline, con l’aggiunta del parallelo.

«Ho preso questo impegno e lo rispetterò, voglio e devo arrivare in pista nel 2026», ha detto Moioli, a margine della presentazione a Milano della stagione turistica di Livigno (Sondrio), località dove si disputeranno le gare olimpiche di snowboard e dove Moioli si allena durante l’estate.

«Ci parteciperò con due discipline? Non lo so - ha risposto - la mia esperienza nel parallelo è nata per migliorare le mia capacità di coordinazione, di velocità e curve. Poi ho visto che vado anche bene e ho l’idea di provare a gareggiare anche con la tavola da alpino. Ma lo farò solo se mi sentirò competitiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA