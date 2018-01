Moioli, un secondo posto

che vale la vetta in classifica L’atleta bergamasca conquista la piazza d’onore in Bulgaria e balza in testa alla coppa del mondo di snowboard cross.

E fanno 5. Michela Moioli centra nella gara di snowboard cross di Bansko (in Bulgaria) il suo quinto podio consecutivo: un secondo posto che le consente di conquistare la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo. La 22enne bergamasca ha centrato il miglior tempo delle qualificazioni, vincendo poi le batterie dei quarti e delle semifinali. In finale, partita male, ha rosicchiato posizioni su posizioni fino alla piazza d’onore. Primo posto perCharlotte Bankes mentre la terza posizione va a Nelly Moenne Loccoz.

Nel post gara la Moioli ha commentato a Sportface.it la sua prestazione: «Mi sono presa una rivincita su questa pista che lo scorso anno mi aveva fatto dannare, peccato l’errore in partenza nella finale, altrimenti avrei potuto vincere». Un pizzico di rammarico, dunque, per la vittoria sfumata: «Rimane un filo di rammarico, ma recuperare in finale dal quarto al secondo posto in soli venti secondi significa comunque fare un risultato importante». Michela ha tenuto a sottolineare la soddisfazione per il pettorale da leader della Coppa del Mondo: «Prendo anche il pettorale giallo di leader di Coppa del mondo ed è una bella soddisfazione. In generale, sono davvero molto tranquilla, e affronto le gare una alla volta senza alcuna pressione. L’atteggiamento da tenere è comunque quello di dare il 100% in ogni gara e non sedersi mai».

.

