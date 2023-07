Mondiali, Caironi si consola con l’argento: Sabatini la batte nella finale dei 100

Come a Tokyo, ancora argento. Niente da fare per Martina Caironi ai Mondiali di Parigi. Il sogno della campionessa bergamasca di riprendersi il titolo iridato dei 100 metri T 63 sfuma di fronte alla prova-monstre di Ambra Sabatini, l’amica-rivale di sempre, che vince l’oro stabilendo il nuovo record mondiale della categoria scendendo sotto il muro dei 14 secondi (13”98). Martina è seconda in 14”35, bronzo a Monica Contrafatto per un podio tutto azzurro esattamente come alle Paralimpiadi di Tokyo. Anche allora Sabatini fu oro, Caironi argento e Contrafatto bronzo.