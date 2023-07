Muriel raggiunge la squadra in ritiro. Nella partitella due gol di Lookman

ATALANTA. Luis Muriel ha raggiunto la squadra in ritiro a Clusone e alla sua prima giornata di lavoro è stato accolto da un caloroso applauso da parte dei tifosi in tribuna, molto numerosi anche martedì.

Un caloroso applauso da parte degli oltre mille tifosi in tribuna ha accolto Luis Muriel a Clusone. L’attaccante colombiano ha infatti raggiunto i compagni in ritiro e martedì 18 luglio è sceso in campo per i primi allenamenti della stagione. L’Atalanta è tornata a lavorare su una doppia sessione (al mattino a porte chiuse, al pomeriggio davanti ai tifosi) abbinando come di consueto la parte atletica a quella tecnico-tattica. Nella doppia partitella 11 contro 11 su campo ridotto in evidenza Ademola Lookman (doppietta) e Mario Pasalic, mentre il neoacquisto Michel Adopo ha confermato il feeling con il gol andando nuovamente in rete.

Prosegue invece il lavoro differenziato dell’altro colombiano Duván Zapata che sta recuperando dall’infortunio muscolare che lo ha bloccato nel finale della scorsa stagione. Regolarmente in campo invece il portiere Juan Musso, reduce da una pulizia artroscopica al gomito sinistro, che tra l’altro nelle partitelle si è anche destreggiato come giocatore di movimento. Ancora ai box per lombalgia, invece, Aleksej Miranchuk.

Mercoledì l’Atalanta proseguirà con una doppia seduta (al mattino a porte chiuse, alle 17 a porte aperte), giovedì è invece in programma la consueta amichevole contro la Rappresentativa Val Seriana (ingresso a 5 euro, gratis per gli under 10).

Novità per i biglietti per Bournemouth