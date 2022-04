Musso: «Dobbiamo rialzarci subito per concludere al meglio il campionato»

«Con un pubblico così abbiamo il dovere di rialzarci subito e fare il massimo per concludere al meglio il campionato. Giocare in Europa anche il prossimo anno è il nostro obiettivo e proveremo a raggiungerlo lottando fino all’ultima giornata». È il messaggio lanciato via Instagram da Juan Musso, il giorno dopo la sconfitta col Lipsia che ha messo fine al cammino dell’Atalanta in Europa League. Il portiere argentino ha postato una foto della curva nerazzurra che ieri, nonostante il ko, ha applaudito e ringraziato i calciatori di Gasperini.