Nainggolan in un locale di Dalmine

Tifosi imbufaliti, ma l’Inter: nessun caso Il calciatore belga, fuori da metà luglio per infortunio, venerdì sera ha presenziato a un evento in un locale bergamasco. E i tifosi interisti non hanno preso bene i bagordi.

Serata in discoteca insieme a Fabrizio Corona per il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan. I due venerdì scorso erano a «La Casa Loca» di Dalmine. Foto e selfie per il giocatore nerazzurro, fermo da metà luglio per infortunio, insieme ai tifosi che erano nel locale notturno. Ma ci sono anche i tifosi che, visto sui Social il calciatore fare festa, se la sono presa per la nottata di bagordi. Ma Nainggolan non ha lasciato perdere e ha risposto in malo modo alla provocazione di chi ha anche scritto: «Domani devi andare a giocare. Vai a casa a dormire».

Le foto hanno iniziato a girare sui social scatenando rabbia e ironia di alcuni tifosi che hanno criticato «la bella vita» del belga. Da parte dell’Inter nessun problema né alcun caso, anzi: Nainggolan il giorno seguente si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile, svolgendo un allenamento ad intensità maggiore rispetto ai compagni, hanno fatto sapere dalla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA