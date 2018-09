Nazionale, lo sfogo del ct Mancini

«In serie A devono giocare più giovani» «Ho chiamato Zaniolo anche se non ha giocato mai in A perché è un Under 19, è stato finalista agli Europei e ha qualità: a 19 anni si deve giocare nella massima serie, serve più coraggio, anche in futuro faremo convocazioni allargate per conoscere anche altri giovani»

Così Roberto Mancini spiegando la convocazione del centrocampista della Roma classe ’99. Tutto ciò, ha aggiunto il ct, non esclude però che un domani possano essere richiamati anche i veterani come Daniele De Rossi. «Ci ho parlato, è uno dei nostri giocatori più esperti che non ha bisogno di essere valutato da vicino - ha detto il ct della Nazionale - Se servirà chiamarlo per una gara decisiva lo chiameremo, lui a disposizione. Se vale anche per Buffon? Vale per tutti i giocatori che giocano».

«Da Belotti mi aspetto che torni quello di un anno fa, quello che faceva tanti gol prima degli stop per infortunio. Balotelli? E’ tornato a giocare dopo tre turni di squalifica, non sarà al 100% ma credo stia abbastanza bene. Se è dimagrito? 8-9 grammi...Spero che torni a giocare con continuità anche Zaza» ha aggiunto il ct azzurro soffermandosi poi sul reparto di centrocampo in cui mancherà ancora Verratti (» pero di chiamarlo alla prossima, può essere molto utile» ma in cui si rivede Benassi, tre gol finora coi viola: «Lo seguiamo da tempo e comunque ha giocato in tutte le rappresentative nazionali. Bernardeschi? Non escludo di impiegarlo anche a centrocampo dove abbiamo adesso qualche difficoltà per lo scarso impiego dei vari Pellegrini, Cristante, Gagliardini e non solo» Sotto osservazione Berardi e Pellegri sottoposti ad accertamenti.

