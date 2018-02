Nevio Scala prima di Atalanta-Borussia

«Chi si qualifica? 50 per cento a testa» «Sono italiano e ho allenato a Dortmund. Per me è difficile scegliere. Me la cavo con un salomonico 50 per cento a testa». Nevio Scala, che vent’anni fa condusse il Borussia sul tetto del mondo, non si sbilancia e prevede una sfida incerta fra Atalanta e Borussia.

«Il risultato dell’andata è stato favorevole all’Atalanta. Ma il Borussia è una squadra forte ed esperta, con giocatori in grado in qualunque momento di risolvere a proprio favore la partita». Nevio Scala, ex allenatore dei tedeschi (stagione 1997/98, con il trionfo nella Coppa Intercontinentale), prevede una sfida dall’esito incerto per Atalanta-Borussia, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì a Reggio Emilia, fischio d’inizio alle 21,05. «L’Atalanta non deve snaturare il proprio gioco, per nessun motivo. Gasperini saprà benissimo come fare».

