Nonostante la pioggia sarà una festa

Grande spettacolo con 8mila bandierine È la partita più importante dell’anno, almeno fino al 15 maggio.E mentre manca poco al match, immaginiamoci anche che spettacolo sarà, perchè la sfida sarà anche sugli spalti, col pubblico di Bergamo che vuole essere l’uomo in più dell’Atalanta.

La partita del tifo la gioca anche il Centro di coordinamento dei Club Amici dell’Atalanta, che sta preparando una coreografia speciale: all’ingresso della Tribuna Ubi (lo spicchio di stadio dove storicamente si concentra la parte più consistente dei Club), della Tribuna centrale e dei Distinti nord, i volontari del Centro di coordinamento distribuiranno 8 mila bandierine preparate appositamente per la sfida: gli spettatori dei settori coinvolti saranno chiamati a partecipare alla coreografia sventolando le bandierine al momento dell’ingresso in campo delle squadre, così da rendere unica l’atmosfera della sfida. E scenografie di spessore sono attese anche nelle due curve. A proposito di Club Amici, s’avvicina anche la Camminata nerazzurra del 3 giugno: apertura delle iscrizioni il 6 maggio, chi si iscrive alla Camminata avrà la possibilità di abbonarsi a Corner per 15 mesi al prezzo di 12.

