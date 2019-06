Olimpiadi a Milano-Cortina

La gioia della Moioli: «Io ci sarò» La campionessa olimpica di snowboard Michela Moioli non sta nella pelle dalla gioia. L’intervista a RaiNews.

Non sta nella pelle dalla felicità Michela Moioli una delle atlete italiane più impegnate per sostenere la candidatura di Milano-Cortina e che in diretta ha festeggiato l’annuncio con tutto il resto della delegazione a Losanna in Svizzera dove alle 18 è stata fatta la proclamazione ufficiale. E promette al microfono di RaiNews che ci sarà.

Ecco l’estratto dell’intervista andata in onda su RaiNews che ha seguito in diretta l’avvenimento.

