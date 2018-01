Ovet vara la missione Dortmund

Lunedì scatta la vendita - Tutte le info Per Borussia-Atalanta del 15 febbraio priorità a coloro che hanno già partecipato a trasferte. Da lunedì 22 distribuzione aperta a tutti indistintamente.

Ovet vara la missione Dortmund. La travel agency dell’Atalanta è pronta a distribuire i pacchetti per la trasferta tedesca (Borussia-Atalanta si gioca giovedì 15 febbraio) e apre in primo luogo ai fedelissimi: data la prevista alta richiesta, Ovet ha scelto di privilegiare chi ha già partecipato agli altri viaggi europei al seguito dei nerazzurri. Per una settimana, da domani e fino a domenica, è tempo di prelazione: potrà acquistare i pacchetti chi ha partecipato già ad un’altra trasferta con Ovet. Un modo per evitare le solite code chilometriche e concedere un vantaggio a chi ha già seguito l’Atalanta in Europa in questa stagione.

I diritti alla prelazione sono legati al numero di pacchetti acquistati in precedenza: i primi della lista sono quelli che hanno viaggiato a Cipro, Liverpool, Lione e si sono mossi in pullman tre volte verso Reggio Emilia. Con sei partite su sei, c’è praticamente la certezza di avere diritto all’acquisto per Dortmund, ma verosimilmente anche con cinque o quattro, a patto che ci siano le tre partite esterne. A scalare, poi, spazio a chi ha acquistato solo i tre pacchetti stranieri (Cipro, Liverpool e Lione), a chi ne ha acquistati due e poi solo uno di questi.

Come fare per assicurarsi un posto nella lista? Facile: basterà scrivere una mail a info@ovetviaggi.it. Ovet verificherà i requisiti e, entro il 21 gennaio, contatterà le persone che hanno diritto alla prelazione. È possibile che già in questa fase si arriverà all’esaurimento dei posti nel settore ospiti: se non sarà così, partirà la vendita libera, da lunedì 22.

Il pacchetto organizzato da Ovet costa 450 euro e prevede charter da Orio al Serio a Colonia e poi bus fino a Dortmund. Il programma indicativo prevede ritrovo a Orio alle 7 del 15 febbraio, partenza alle 9, arrivo a Colonia alle 10,30 e trasferimento per Dortmund, con tempo libero. Alle 16 rotta verso il Signal Iduna Park, dove alle 19 si gioca: alle 22, il rientro all’aeroporto di Colonia, con decollo all’1 e atterraggio al Caravaggio intorno alle 2,30 di notte.

In totale, dovrebbero essere sette i charter che decolleranno per la Germania. Compresi i due che il Club Amici dell’Atalanta ha organizzato con la stessa Ovet, aperti ai tesserati (ogni presidente potrà ritirare tre pacchetti per ciascun club da martedì 16 a venerdì 19, tra le 15 e le 18, in sede). Poi, c’è il treno della Curva Nord e chi ha comprato i biglietti tramite il sito del Borussia, negli altri settori: si parla di un altro migliaio di atalantini. In attesa della vendita libera nel settore ospiti (che contiene 3300 persone), i numeri della trasferta sono già altissimi: a Dortmund, è facile ipotizzare la presenza di più di quattromila bergamaschi. Attese per domani le informazioni riguardanti il ritorno a Reggio Emilia.

