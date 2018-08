Pedro, il mancato colpo nerazzurro

Il video del giovane del Fluminense Il colpo mancato? «Pedro del Fluminense». L’ha ammesso il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi alle telecamere di Bergamo TV. Ecco cosa si sono persi i tifosi nerazzurri.

Dopo Zapata e Rigoni, con Barrow in rampa di lancio e il solito Gomez, i tifosi nerazzurri non possono lamentarsi: l’Atalanta in attacco può essere devastante. Nonostante gli obiettivi centrati e i milioni spesi però c’era anche un altro nome sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Lo ha ammesso il presidente Antonio Percassi in diretta a Bergamo TV: <Il colpo mancato? Pedro, un giovane attaccante brasiliano del Fluminense che non siamo riusciti a tesserare>. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, nato a Rio de Janeiro il 20 giugno del 1997, attaccante numero 9 del Fluminense, sette reti in tredici partite nel campionato “Carioca” e un posto nella Top 11 del torneo, vinto in finale dal Botafogo contro il Vasco da Gama. Festeggia i suoi gol con un inchino alla tifoseria e nell’ultima sessione di mercato, oltre all’Atalanta, è stato seguito anche da Roma e Milan.

Ecco un video che mostra gol e movenze. Chissà, magari nel calciomercato invernale...

