Per chi sogna di fare l’arbitro Uefa B

lezioni della Figc anche a Bergamo Il corso per «Allenatore di base - Uefa B» rappresenta il primo step per chi vuole intraprendere la carriera di tecnico.

Sono stati indetti dal Settore Tecnico della Figc venti nuovi bandi per altrettanti corsi per allenatore Uefa B, le cui lezioni si terranno a fine 2018. Il corso per «Allenatore di base - Uefa B» rappresenta il primo step per chi vuole intraprendere la carriera di tecnico e abilita - in caso di esito positivo degli esami finali - a guidare tutte le squadre dilettantistiche, fino alla Serie D inclusa, e tutte le giovanili, con la sola esclusione delle formazioni Primavera.

I corsi avranno una durata di sette settimane e le lezioni si svolgeranno a settimane alterne. A Bari, Benevento, Bergamo, Catanzaro, Firenze, Messina, Modena, Roma, Verbania e Verona, i corsi cominceranno il 10 settembre e termineranno il 7 dicembre 2018; la settimana successiva, dal 17 settembre (con conseguente slittamento anche della fine del corso al 15 dicembre) avranno invece inizio i corsi a Bolzano, Campobasso, Foggia, Ivrea, Lucca, Mantova, Napoli, Perugia, Savona e Treviso.

