Per l’Europa servono altri 33 punti

Atalanta, nel mirino c’è Saint-Maximin La sesta non ha mai superato quota 63: per arrivarci all’Atalanta adesso servono 1,83 punti a partita.

Per riprendere l’Europa, serve un (leggero) cambio di passo. Nel cuore della sosta invernale, quest’anno ritardata a gennaio, l’Atalanta fa i conti e pensa a come raggiungere, nuovamente, un posto al sole tramite il campionato.

Europa League significa Borussia Dortmund da affrontare e provare a battere, per continuare l’avventura di quest’anno, ma anche obiettivo da agguantare per la seconda stagione di fila: superata la metà del guado, i nerazzurri hanno le carte in regola per puntare al bis. E, per farcela, non saranno obbligatori i 72 punti dell’annata dei record, che saranno difficilmente ripetibili: ne dovrebbero bastare anche 60.

Per raggiungere l’obiettivo si torna anche sul mercato: in cima alla lista c’è Allan Saint-Maximin, enfant prodige del Nizza, che quest’anno ha giocato da titolare il doppio preliminare di Champions contro il Napoli.

