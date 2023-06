Persico, argento agrodolce agli Italiani: battuta in volata da Longo Borghini

Terzo tentativo, terzo argento tricolore per il ciclismo bergamasco nelle gare in linea. Dopo il secondo posto di Lorenzo Rota tra i professionisti e quello di Luca Cretti nella gara Under 23, ai Campionati italiani su strada a Comano Terme, in Trentino, domenica 25 giugno, è Silvia Persico a conquistare il secondo posto nella gara femminile Élite ed è un argento agrodolce. La 25enne di Cene ha chiuso spalla a spalla la volata decisiva ma ha dovuto arrendersi per questione di centimetri alla 31enne piemontese Elisa Longo Borghini, che firma l’11º titolo tricolore della carriera bissando il successo a cronometro.