Plusvalenze: 15 punti di penalizzazione alla Juventus, la nuova classifica

Stangata della Corte federale alla Juve per il caso plusvalenze: -15 punti in classifica, oltre la richiesta della Procura federale che era stata di nove. Lo apprende l’Ansa. La Corte ha accolto l’istanza per revocazione del processo, presentata dalla Procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. La penalizzazione è da scontare nella corrente stagione sportiva. Ci sono anche una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti.