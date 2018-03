Portiere goleador e attaccante tra i pali

Il calcio dilettanti regala sorprese Pozza beffarda e Filetti del Cassinone fa il goleador. Due compagni ko, Previtali (Tribulina) mette i guantoni e non incassa gol.

Tutto vero: il rinvio, il rimbalzo, il gol. Andrea Filetti, portierone del Cassinone, girone C di Terza, praticamente non ci credeva: cose così, in fondo, non si vedono mai. Invece, l’incredibile s’è fatto realtà: domenica, nel 6-2 della sua squadra sul Tavernola, Filetti ha fatto gol (il momentaneo 2-0, dopo appena 9’), direttamente su rilancio. Non è l’unica storica curiosa di giornata. All’attaccante Enrico Previtali, classe 1987 della Tribulina Gavarno (Seconda categoria), è toccato difendere la porta e indossare i guantoni nel match vinto per 3-0 contro il San Lorenzo. Per lui non è stata una novità, anzi, ma si tratta di una di quelle storie che fanno amare il calcio di tutti i giorni, quello dove conta solo divertirsi. Su L’Eco di Bergamo le interviste ai due protagonisti.

