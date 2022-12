Pronti per il Bergamo Padel Cup? Aperte le iscrizioni

L’appuntamento.Sabato 17 e domenica 18 dicembre al Centro Kira Padel Bergamo di Osio Sopra è in programma il Bergamo Padel Cup. Iscrizioni aperte. Si tratta del primo evento di padel ideato da L’Eco di Bergamo per tutti gli appassionati dello sport del momento.

Al via le iscrizioni della Bergamo Padel Club, il primo evento completamente ideato dal quotidiano per tutti gli appassionati di padel. Uno sport che sta riscuotendo un enorme successo in Italia e in molti altri paesi, complice la sua principale caratteristica di attività divertente e facilmente accessibile a tutti.

Il torneo «dal cuore bergamasco» si svolgerà sabato 17 e domenica 18 dicembre presso il centro Kira Padel Bergamo a Osio Sopra, che con i suoi sette campi indoor superpanoramici e i suoi tre campi outdoor collocati in 6.000mq è a tutti gli effetti il centro Padel più grande di Bergamo e provincia.

Quattro saranno i tornei in programma nel corso delle due giornate: uno maschile avanzato, uno maschile amatore/intermedio, uno femminile e uno misto. Una formula unica, ideata per permettere ad ogni partecipante di giocare almeno quattro partite. La manifestazione è pensata infatti con uno spirito amatoriale, per far divertire tutti i giocatori, anche coloro che non hanno mai impugnato una racchetta: possono partecipare giocatori e giocatrici non tesserati FIT (Federazione Italiana Tennis) di livelli amatore/intermedio/avanzato.

Il programma

Sabato 17 dicembre

Ore 9: Torneo maschile livello avanzato

ore 15: Torneo misto

Domenica 18 dicembre

ore 9.00: Torneo maschile livello amatore/intermedio

ore 15.00: Torneo femminile



Formula e modalità di gioco

La formula prevista per lo svolgimento del torneo è suddivisa in tre fasi, elencate qui di seguito:

• Fase 1 – Gironi all’italiana

Tutti i Team vengono inseriti in gironi all’italiana da 4 squadre. Ogni girone gioca su di un campo dedicato al girone. Tutti i Team del girone affrontano gli altri 3 team. Ogni partita si gioca in un singolo set ai 4 games. Nel caso di 3 games pari si gioca il quarto game secco. Ogni game in caso di 40 pari si gioca con il Punto de oro diretto per aggiudicarsi il gioco. Al termine del girone i primi due team vengono selezionati per il tabellone dei vincitori denominato WHITE e gli ultimi due Team del girone vengono selezionati per il tabellone degli sconfitti denominato BLACK.

• Fase 2 – Eliminazione diretta (Tabelloni White e Black)

Ogni partita si gioca in un singolo set ai 6 games. Nel caso di 5 games pari si gioca il sesto game secco. Ogni game in caso di 40 pari si gioca con il Punto de oro diretto per aggiudicarsi il gioco.

• Fase 3 – Finali

I Team finalisti dei tabelloni White e Black giocano le finali. Le finali si giocano in 2 set ai 6 games. Nel caso di 5 games pari si gioca il sesto game secco. Nel caso di 2 set pari, Tie break ai 10 per decidere il vincitore. Ogni game in caso di 40 pari si gioca con il Punto de oro diretto per aggiudicarsi il gioco.

È possibile iscriversi sia in coppia che singolarmente. L’iscrizione di un Team inserisce direttamente nei gironi della prima fase il Team che risulta immediatamente iscritto. Gli iscritti singoli, invece, diventeranno parte di un Team alla prima iscrizione di un altro atleta singolo nel medesimo torneo

Come e dove iscriversi

Affinché un Team, formato da una coppia di giocatori, possa partecipare ad uno dei tornei previsti, deve effettuare l’iscrizione attraverso il portale bergamopadelcup.ecodibergamo.it.

Le iscrizioni al torneo chiuderanno alle 23:59 del giorno venerdì 16 dicembre 2022 o precedentemente con l’esaurimento dei posti disponibili. Per i tornei Maschile livello amatoriale/intermedio, Maschile livello Avanzato e Misto le squadre partecipanti previste sono al massimo 28. Per il torneo Femminile le squadre partecipanti previste sono al massimo 16.

La quota di iscrizione obbligatoria all’evento è fissata nella cifra di 25 euro per atleta e 50 euro per Team. La quota d’iscrizione a persona comprende:

•Iscrizione al torneo

•Kit Torneo composto di 2 maglie linea Padel, che tutti i giocatori saranno invitati a indossare

durante il torneo, borsa e borraccia

•Sottoscrizione gratuita abbonamento digitale a L’Eco di Bergamo per la durata di 1 mese.

I premi in palio

La coppia vincitrice del Torneo riceverà una racchetta Masterpiece Acerbis Italia, un occhiale Oakley con montatura di colore esclusivo realizzata appositamente per la Bergamo Padel Cup offerto da ItalianOptic e un long drive di 48 ore con la Cupra Born messa a disposizione da Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia. I Team classificati secondi del tabellone WHITE riceveranno una speciale borsa Padel Acerbis Italia, mentre ai terzi classificati verrà data una foot bag Acerbis Italia. I giocatori dei Team classificati primi del tabellone BLACK riceveranno invece un cappellino Acerbis Italia.

Tutti i premi dovranno essere ritirati durante la cerimonia di premiazione e chiusura del rispettivo torneo.

I partecipanti devono dimostrare, quando richiesto dall’organizzazione, la loro identità e in generale qualsiasi altra circostanza direttamente correlata alla competizione, presentando i documenti appropriati. I giocatori garantiranno la buona immagine dell’evento e del circolo, avendo cura che le dichiarazioni che fanno non danneggino la loro immagine e quella dell’ideatore dell’evento e dell’ente organizzatore.

Gli sponsor

L’evento è organizzato da L’Eco di Bergamo ed è realizzato grazie al sostegno di ItalianOptic, Cupra Bonaldi Motori, Ovet – Agenzia di viaggi, Set Point Tennis & Padel e Pesenti Trasporti&Logistica. Sponsor tecnico della manifestazione è Acerbis Italia.

Informazioni