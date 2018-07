Pronti per la Millegradini di settembre?

Ci si può già iscrivere on line Siete pronti? Allenati? Al link millegradini.ecodibergamo.it è possibile iscriversi all’ottava edizione della Millegradini che si terrà domenica 16 settembre.

La Millegradini è ormai una tradizione per Bergamo, all’insegna dello sport e della cultura. La fortunata e tanto amata manifestazione è in programma il prossimo 16 settembre e vivrà la sua ottava edizione: già on line il modulo per iscriversi.

Il motto «Millegradini, occasione unica per vivere e conoscere in maniera dinamica a km zero la città in tutte le sue componenti» rappresenta alla perfezione questa manifestazione unica nel suo genere che si snoda lungo le vie e le scalette che collegano città bassa al borgo antico ed ai suoi colli, attraversando siti e luoghi storici ed artistici di cui i bergamaschi spesso hanno perso la memoria.

Da oggi all’indirizzo http://millegradini.ecodibergamo.it/ è possibile effettuare la registrazione e il pagamento della quota di partecipazione comodamente da casa, scegliendo la taglia della t-shirt che sarà poi possibile ritirare sfruttando una corsia preferenziale la mattina stessa della manifestazione.

L’iscrizione è riservata a quanti vorranno partecipare alla Millegradini in maniera non competitiva, scegliendo uno tra i tre percorsi non cronometrati: quello amatoriale da 14,5 km, quello turistico da 11 o la «Zerogradini», un percorso assistito con mezzi di trasporto adatto a persone con disabilità o invalidità, persone anziane, donne in gravidanza, famiglie con bambini piccoli.

