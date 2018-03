Remer, ingaggiato James Frazier jr

Sostituirà l’acciacato Voskuil o Easley La Remer non ha perso tempo nell’ingaggiare l’alternativa ad Alan Voskuil, appiedato per acciacchi ad un plantare.

Si tratta del colored James Frazier jr, guardia ventitreenne messo sotto contratto sino al termine della corrente regular season. Ad accelerare ulteriormente l’operazione di mercato è stata la pericolosa sconfitta casalinga di domenica scorsa che ha relegato il club della Bassa bergamasca in piena zona playout. James indosserà così la casacca del club del presidente Gian Franco Testa nelle rimanenti quattro partite della prima fase del campionato al posto del citato Voskuil o dell’altro straniero, il pivot Easley. Un rinforzo necessario e auspicato a viva voce anche dai supporti. James junior avrà a disposizione un paio di settimane per amalgamarsi con i nuovi compagni visto che la gara di domenica prossima Remer-Reggio Calabria è stata rinviata per la convocazione di Palumbo nella nazionale giovanile. Come dire che è arrivata nel momento giusto.

La squadra riprenderà ad allenarsi martedì. Principale compito di coach Adriano Vertemati sarà di rivitalizzare capitan Rossi e compagni soprattutto sotto l’aspetto dell’autostima considerando che atleticamente l’intero collettivo non sta denunciando sbavature. Inutile nascondere che il Ko subito dalla penultima formazione del girone non era stato per niente annunciato alla vigilia.

