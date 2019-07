Rinasce il Club Amici a Clusone

E chiama in valle tutte le sezioni Conta già oltre settanta iscritti, entusiasti per il ritiro della squadra in valle. Per il 22 luglio organizza un grande raduno.

Sulla scia dell’entusiasmo per il ritiro precampionato dei nerazzurri (11-25 luglio), è rinato a Clusone il Club Amici dell’Atalanta. Dai tesserati di una volta al Bar Milano e alla frazione Fiorine il testimone è così passato a quelli dell’appena costituito Atalanta club Città di Clusone, con sede all’Osteria de Gepe, in via Bernardino Baldi. Il presidente è Giovanni Scandella, a suo tempo iscritto a entrambe le precedenti sezioni del posto. Tra i promotori il sindaco Paolo Olini e Demetrio Trussardi, l’opinionista, nonché l’esperto in statistiche calcistiche nella trasmissione «TuttoAtalanta-diretta stadio», a Bergamo Tv.

«Si avvertiva la mancanza di un ritrovo ufficiale di tifosi – precisa Scandella – e quale occasione migliore nel farla coincidere con l’arrivo degli atalantini per la preparazione alla prossima stagione sportiva? Sino a questo momento gli aderenti superano la settantina». Gli fa eco Olini: «La comunità della nostra cittadina si sente onorata per la scelta della società nerazzurra. Accoglieremo giocatori, staff tecnico e dirigenti, per di più reduci da un campionato strepitoso coronato dall’inedito accesso alla Champions. Un sogno anche per me, da sempre atalantino». Intanto si è all’opera per promuovere diverse iniziative. La prima (in fase di allestimento) è coinvolgere gli appartenenti al Centro di coordinamento in un pomeriggio speciale, lunedì 22 luglio.

Ecco il programma: alle 15 tour lungo i luoghi più suggestivi di Clusone; alle 17 tutti allo stadio per assistere alla seduta di allenamento della squadra; dopodiché insieme all’oratorio per la cena auspicando la presenza di qualche ospite illustre. Dice Marino Lazzarini, numero uno del Centro di coordinamento, che raggruppa 83 sezioni tra Bergamo e provincia con cinquemila gli iscritti: «La nostra segreteria, in stretto contatto con il club di Clusone , sta raccogliendo le adesioni per il ritrovo del 22 luglio: parecchie finora le adesioni. Un plauso alla rifondata sezione per l’idea». Ecco la composizione del consiglio dell’Atalanta club Città di Clusone: Giovanni Scandella (presidente), Giacomo Maninetti (segretario), Luca Barzasi, Davide Duci, Duilio Bellini, Marco Orlandi, Paola Rota, Luciano Trussardi.

