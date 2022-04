Roberts vince in Moto2 con l’Italtrans. E il selvinese Locatelli è secondo in Superbike

Lo statunitense Joe Roberts ha conquistato la vittoria nel Gran premio del Portogallo di Moto2 e per il team bergamasco Italtrans è una bella boccata di ossigeno dopo una partenza di stagione non entusiasmante . Sul tracciato di Portimao, il pilota americano in sella alla Kalex ha centrato il primo successo della carriera davanti a Celestino Vietti e lo spagnolo Jorge Navarro, entrambi sulla Kalex.

Spaventosa caduta di gruppo in Moto2

Una gara caratterizzata da una spaventosa caduta di gruppo in cui tanti piloti sono stati coinvolti a 15 giri dal termine: tutto è iniziato dalla caduta di Canet, che era al comando. Poi a terra anche Lowes, Arbolino, Ogura, Van Der Goorbe e Augusto Fernandez. Bandiera rossa e gara interrotta per qualche minuto con i piloti rientrati ai box impossibilitati a prendere parte alla ripresa, fatta di 7 giri .

Soltanto Bautista precede Locatelli in Superbike

Quanto al 25enne pilota selvinese Andrea Locatelli (la sua squadra è la Pata Yamaha with Brixx), si è classificato secondo in gara2 del Gp d’Olanda sulla mitica pista di Assen, mentre sabato 23 era stato quarto in gara1. Si trattava del secondo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. A imporsi domenica in gara2 è stato Alvaro Bautista: il pilota spagnolo della Ducati ha preceduto Locatelli su Yamaha, mentre sul gradino più basso del podio è salito per la prima volta lo spagnolo Iker Lecuona con la Honda.